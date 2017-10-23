Трамп не нуждается в помощи Германии и Франции в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп не нуждается в помощи Германии и Франции для разрешения конфликта с Ираном по его атомной программе. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье, 22 октября, в интервью телеканалу Fox News. Как сказал Трамп, европейские союзники, такие как ФРГ и Франция, могут спокойно продолжать заключать сделки с Ираном, пока Америка занимается проблемами в связи с атомной программой Тегерана. В интервью Трамп назвал своими друзьями канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. "Они мои друзья, действительно. Я нахожу общий язык и с Ангелой, и с Эмманюэлем", - сказал он. При этом глава Белого дома добавил: "Я хочу им сказать, занимайтесь спокойно бизнесом. Не беспокойтесь. Мы не нуждаемся в вас в этом деле". Этим Трамп намекнул на торговые сделки с Ираном, которые немецкие и французские фирмы заключили после отмены международных санкций в отношении этой страны. Ранее Трамп, в отличие от лидеров других крупных держав, отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе. Выступая 13 октября, Трамп не объявил о выходе из договора с Ираном, однако дал Конгрессу США 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в рамках договора по иранской атомной программе.