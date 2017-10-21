Испания готова ввести прямое правление в Каталонии

Ожидается, что испанское правительство в субботу одобрит меры, позволяющие Мадриду ввести прямое управление в Каталонии, приостановив автономию региона. Премьер-министр Мариано Рахой встретится с членами кабинета спустя почти три недели после референдума, состоявшегося в испанской провинции. Испанское правительство заявляет, что голосование было незаконным, однако каталонский лидер Карлес Пучдемон настаивает, что он был наделен полномочиями объявить о независимости Каталонии. В ответ на это центральное правительство готовится лишить каталонских чиновников полномочий по самоуправлению региона. Ожидается, что правительство введет в действие 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет вводить прямое правление при кризисных ситуациях и ограничивать власть региональных органов на некоторое время. Еще одним шагом может стать перевод каталонской полиции под командование центра. При этом 155-я статья не дает правительству права полностью отменить автономный статус региона. Кризис в стране развивается с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября. 90% каталонцев - из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки - проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование. Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями. Мадрид, однако, настаивал, чтобы Пучдемон четко разъяснил позицию Каталонии - объявлена независимость или нет. Оба срока миновали, и теперь испанское правительство готово вмешаться, чтобы обеспечить верховенство закона. Досрочные выборы? Однако в результате премьер-министр Испании Мариано Рахой оказался в деликатной ситуации, говорит кореспондент Би-би-си в Мадриде Том Барридж. Любой шаг - будь то установление контроля над каталонской полицией, санкции в отношении регионального телевизионного канала или замена местных чиновников людьми, лояльными Мадриду - может иметь неприятные последствия. Среди уже принятых мер - договореннность о проведении досрочных выборов в Каталонии, достигнутая с главной оппозиционной силой страны - Испанской социалистической рабочей партией (PSOE). Представитель PSOE Кармен Кальво в пятницу объявила об этом по национальным и международным телеканалам, но пока это заявление не было подтверждено Народной партией Рахоя. Кальво обратилась к Пучдемону с просьбой поддержать выборы. Перед досрочным голосованием в Каталонии - если оно состоится - правительство Каталонии будет распущено.