Саммит ЕС: на шаг ближе к цифровому рынку и общей обороне

Саммит ЕС, прошедший в Брюсселе 19-20 октября, хоть и не принес прорывов или неожиданностей, стал шагом в процессе реформирования Евросоюза. Главам государств и правительств 28 стран пришлось уделить внимание целому ряду важных текущих событий. Нынешний саммит стал интересным и потому, что он был первым после выборов в Германии и Австрии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) хотя уже 24 октября перейдет в статус и.о., полностью оставалась сама собой. Ведь, скорее всего, новый состав бундестага изберет ее главой правительства. Другое дело - проигравший выборы канцлер Австрии, социал-демократ Кристиан Керн. В пятницу он назвал логичным следствием выборов в его стране возможную коалицию между Австрийской народной партией (АНП) и Австрийской партией свободы (АПС), хотя и добавил, что его партия тоже открыта для коалиционных переговоров. Турция остается кандидатом в члены ЕС На саммите Австрию представлял Керн. Однако и его соперник на выборах и их победитель Себастьян Курц из АНП также был в Брюсселе - он приехал в четверг на встречу лидеров политсил, входящих в Европейскую народную партию. Там он заявил, что переговоры о вступлении Турции в ЕС должны быть остановлены. Однако поддержку получила не его позиция, а взгляд, который, в частности, отстаивает Берлин. Хотя Ангела Меркель на предвыборных дебатах и высказалась за прекращение переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС, на саммите этого не требовала. Зато ее целью было уменьшить, но не прекращать финансовую помощь Турции в рамках переговоров. Своего Меркель добилась. Как сообщил президент Евросовета Дональд Туск, Еврокомиссии было дано задание "продумать, следует ли урезать и переориентировать средства", предусмотренные Турции в рамках переговоров о ее вступлении в ЕС. Перед этим Меркель поясняла, что речь идет о сокращении, а не прекращении помощи, ведь она предусмотрена не только правительству Турции, но также и гражданскому обществу в этой стране. Каталония, Иран, КНДР Другие важные текущие ситуации не вызвали заметных разногласий в Брюсселе. Кризис, вызванный попытками Каталонии провозгласить независимость от Испании, не стал важной темой на саммите. По прибытии Меркель заявила о "поддержке позиции правительства Испании" и выразила надежду на нахождение решения, которое бы соответствовало конституции этой страны. О поддержке Мадрида говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Дональд Туск подытожил позицию государств-членов так: "Мы все имеем свои эмоции, взгляды, оценки, но, формально говоря, тут нет места для вмешательства ЕС". Кроме того, Евросовет "подтвердил свою полную приверженность ядерному соглашению с Ираном". Меркель уточнила, что ЕС будет пытаться в диалоге с Конгрессом США "пробовать все, чтобы это соглашение и далее сохранить". В то же время канцлер ФРГ указала на то, что Иран "в регионе реализует целый ряд инициатив, которые, на наш взгляд, являются контрпродуктивными". В качестве примера она назвала ситуацию в Йемене. ЕС призвал КНДР полностью и безусловно отказаться от ядерной и баллистической программ, а также напомнил о введении новых санкций против Пхеньяна 16 октября. Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини даже заявила, что санкционный режим Евросоюза в отношении КНДР является "самым жестким в мире". Цифровой рынок и оборона На саммите ЕС также констатировали определенный прогресс в переговорах с Великобританией касательно Brexit - прежде всего в вопросе прав граждан, а также в отношении приграничного соглашения между Ирландией и Соединенным Королевством. Евросовет также отметил "существенное сокращение миграционных потоков". Двумя основными темами в вопросе реформирования ЕС был общий цифровой рынок и согласованная оборонная политика. "Нашей целью должно быть создание более интегрированного общего рынка и предоставление практических преимуществ европейским гражданам и бизнесу", - говорится в заключении Евросовета. В частности, речь идет о сотрудничестве по всему ЕС в вопросе создания сетей мобильной связи 5G. Также лидеры ЕС отметили "важность обеспечения того, чтобы все компании платили справедливую долю налогов". Таким образом была принята во внимание инициатива изменить налогообложение цифровых корпораций, которую активно отстаивает Франция, а также Германия. На саммите ЕС в июне было решено запустить так называемое постоянное структурное сотрудничество (PESCO), а именно осуществление оборонных проектов не одним государством, а совместно многими членами ЕС. Цель - повысить эффективность этих проектов. Сейчас же на саммите отметили "существенный прогресс" в подготовке к запуску PESCO до конца этого года. Тогда первые проекты смогут быть профинансированы уже в 2019 году. Торговля с Меркосур По настоянию Эмманюэля Макрона лидеры государств-членов ЕС обсудили вопросы международной торговли. В частности, речь идет о переговорах по торговому соглашению с Меркосур (экономическим объединением стран в Латинской Америке). Во время итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что надеется завершить переговоры с Меркосур до конца этого года. По его словам, это может стать "возможно, важнейшим торговым соглашением". Макрон во время своего брифинга посвятил немалое внимание вопросам торговли. И хотя он не хочет спешки в переговорах с Меркосур, он выступил в поддержку торговых соглашений, которые особенно важны во время, когда "США становятся изоляционистскими". Он также подчеркнул необходимость принципа взаимности в международной торговле, а также транспарентности.