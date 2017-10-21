Der Spiegel: Внутренние документы НАТО показывают слабости альянса

Внутренние документы НАТО ставят под вопрос обороноспособность альянса в случае кризиса. Об этом в пятницу, 20 октября, пишет журнал Der Spiegel. В "Текущем отчете об усилении ударной и оборонной группировки альянса" указывается, что возможность сил быстрого реагирования НАТО адекватно ответить на вызовы вызывает сомнение. Кроме того, имеются серьезные проблемы с логистикой на восточном крыле альянса. Пресс-секретарь НАТО отказалась подтвердить или опровергнуть агентству dpa информацию немецкого издания. Однако она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур альянса. Количество их сотрудников за годы, прошедшие после окончания холодной войны, было резко сокращено. О создании авангарда сил быстрого реагирования НАТО (NRF), получившего название "Острие копья" объявил в 2014 году тогдашний генсек альянса Андерс Фог Расмуссен. Предполагалось, что его численность составит от 3 до 5 тысяч военнослужащих, готовых приступить к выполнению боевых задач в течение 2-3 дней. Годом позже новый глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что на фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины НАТО намерена увеличить вдвое состав "Острие копья", доведя численность NRF до 30 - 40 тысяч человек.