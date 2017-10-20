Э. Налбандян: Баку продолжает нарушения режима перемирия

К сожалению, после состоявшейся 16 октября в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева Баку продолжает свои спекуляции, нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, вследствие чего 19 октября погиб армянский военнослужащий. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной с главой МИД Польши Витольдом Ващиковским пресс-конференции в Ереване. Глава МИД Армении сообщил также, что в ходе сегодняшней встречи своему польскому коллеге представил совместные усилия Еревана и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на продвижение переговорного процесса, урегулирование карабахского конфликта на основе принципов международного права – неприменения силы и угрозы силой, равноправия и самоопределения народов, территориальной целостности. «Мы с главой МИД Польши придерживаемся мнения, что не существует альтернативы исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта», – отметил Э. Налбандян.