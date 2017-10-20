Постпред США в ООН заявила, что вмешательство в выборы стало стандартной практикой для Москвы Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что вмешательство другого государства в американские выборы равносильно «военным действиям» и что для России такое вмешательство стало стандартной тактикой. «Когда страна может вмешаться в выборы другой страны, это военные действия. Это действительно так, потому что вы пытаетесь пошатнуть демократию, подменяя волю народа распространением ложной информации», – сказала Хейли, выступая в четверг на форуме в Институте Джорджа Буша в Нью-Йорке. «И это происходит не только здесь. Посмотрите на Францию и другие страны. Они делают это везде, – продолжила она. – Это их новое любимое оружие. И мы должны совладать с этим». Хотя президент Дональд Трамп выражает сомнения в том, что именно российское правительство стояло за прошлогодними кибератаками во время выборов, Хейли и другие представители администрации без колебаний возлагают вину на Кремль. Вмешательство в американские выборы 2016 года проходило по той же схеме, что и кампании Кремля, призванные повлиять на результаты выборов по всей Европе, в том числе в странах Балтии, а недавно и во Франции, где кандидат-центрист Эммануэль Макрон одержал победу над ультраправой популисткой Марин Ле Пен. По словам Хейли, американская разведка «не покладая рук ведет работу» в сфере борьбы с киберугрозами. Несмотря на предположения, что за вмешательством в выборы могла стоять не Россия или не только Россия, Трамп летом подписал законопроект о новых санкциях в ее отношении. После введения санкций Россия распорядилась сократить штат дипмиссии США в стране. Госдепартамент в ответ на это выдвинул аналогичные требования Москве. «Это просто завораживает. Русские, да благословит их Господь, задаются вопросом: "Почему у американцев антироссийский настрой?" И почему мы ввели санкции? Ну так не вмешивайтесь в наши выборы, и у нас не будет антироссийского настроя, – заявила в четверг Хейли. – И я думаю, что здесь надо вести себя жестко и привлечь их к ответственности, и внушить частному сектору, что они несут за это свою долю ответственности. Мы все должны активизировать усилия после этого события». Бывший президент Джордж Буш-младший, также выступивший на этом мероприятии, выразил беспокойство по поводу российского вмешательства, заявив, что «российское правительство поставило перед собой задачу настраивать американцев друг против друга». «Иностранную агрессию, в том числе кибератаки, дезинформацию и финансовое влияние, нельзя недооценивать и нельзя терпеть», – добавил он.