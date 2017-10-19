Польша – Эрдогану: 650 лет назад мы дружили с армянами, а где были вы?

Сенат Польши принял сегодня резолюцию в связи с 650-летием польско-армянских дружественных отношений. Об этом сообщается на странчике Постоянной парламентской комиссии РА по внешним отношениям.

Напомним, что вчера министр иностранных дел Польши побывал с визитом в Азербайджане и завтра прибудет в Армению. Анонсирован и визит прездента Польши в Азербайджан в будущем году.

17 октября в Польше побывал также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Резолюция Сената Польши на фоне этих визитов может рассматриваться как мессидж Турции и Азербайджану – Польша 650 лет назад имела дружественные связи с армянами. А где были вы?

Польша и Армения наладили отношения в 1367 году. Падение Константинополя произошло в 1453 году. Польша «возвращается» к Византии.