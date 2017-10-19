Сенат Польши принял сегодня резолюцию в связи с 650-летием польско-армянских дружественных отношений. Об этом сообщается на странчике Постоянной парламентской комиссии РА по внешним отношениям. Как сообщается, армяне жили на территории Польши со средневековья. Король Польши Казимир III сохранил все права и привилегии армянской общины. Уже в 1367 году было основано армянское епископство во Львове. Численность армян умножилась в связи с падением последнего армянского королевства в Киликии к концу XIV века. В 1402 году от короля Владислава II Ягайло армяне получили разрешение заниматься купечеством также на территории Польши и Литвы. Напомним, что вчера министр иностранных дел Польши побывал с визитом в Азербайджане и завтра прибудет в Армению. Анонсирован и визит прездента Польши в Азербайджан в будущем году. 17 октября в Польше побывал также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Резолюция Сената Польши на фоне этих визитов может рассматриваться как мессидж Турции и Азербайджану – Польша 650 лет назад имела дружественные связи с армянами. А где были вы? Польша и Армения наладили отношения в 1367 году. Падение Константинополя произошло в 1453 году. Польша «возвращается» к Византии.
Польша – Эрдогану: 650 лет назад мы дружили с армянами, а где были вы?
- Политика - 19 Октября 2017, 19:08