Налбандян напомнил о резолюции Европарламента по поводу законности независимости Карабаха

Эдвард Налбандян заявил, что Армения продолжит политику по пропаганде предотвращения геноцидов и намерена и впредь участвовать в миротворческих и иных операциях, направленных против терроризма.

Говоря об отношениях Армения-ЕС, Эдвард Налбандян отметил, что Ереван намерен расширить всеобъемлющее сотрудничество. ЕС оказал ценную поддержку реформам в Армении, содействует усилиям Армении по продвижению прав человека, верховенства закона, укреплению демократических институтов, судебной системы и благого правления.

Он отметил, что некоторые экономические проекты имеют региональную значимость, как, например, модернизация пропускных пунктов на армяно-грузинской границе и прокладка высоковольтных линий.

Налбандян напомнил, что Рамочное соглашение Армения-ЕС уже парафировано, и подписание соглашения может стать одним из достижений саммита Восточного партнерства в Брюсселе в ноябре.

Касаясь карабахского урегулирования, армянский министр напомнил о состоявшейся 16 октября в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана. Президенты согласились предпринять меры по активизации переговорного процесса и дополнительных шагов по снижению эскалации на линии соприкосновения.

Сопредседатели намерены в ближайшее время встретиться с министрами ИД обеих стран, сказал Налбандян.

Министр положительно оценил результаты женевской встречи, которая состоялась после 16-месячного перерыва. Впервые за 4 года удалось подписать совместное заявление сопредседателей и министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Прежде Азербайджан отказывался присоединиться к заявлениям сопредседателей, сказал он.

К сожалению, после саммита Баку вновь прибег к дешевым спекуляциям, заявив, будто была достигнута договоренность не говорить ничего об урегулировании после встречи. Баку пытается избежать ответственности за деструктивную политику, сказал Эдвард Налбандян.

Во-первых, ущерб, нанесенный переговорному процессу агрессией Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года, не преодолен.

Во-вторых, Баку отказывается от договоренностей, заключенных на Венской и Санкт-Петербургской встречах, которые были нацелены на создание условий для продвижения переговоров. Азербайджан и прежде неоднократно отступал от договоренностей, ставя под сомнение свою договороспособность.

В-третьих, Азербайджан отказывается подтвердить принципы урегулирования карабахского конфликта, которые сопредседатели предлагают в качестве основы для переговоров. Это неприменение силы или угрозы силы, самоопределение и территориальная целостность.

В-четвертых, несмотря на неоднократные призывы сопредседателей уважать бессрочные соглашения о перемирии 1994-1995 гг., Баку продолжает грубо нарушать перемирие.

Эдвард Налбандян отметил, что Армения убеждена в необходимости интенсивных переговоров. Если Баку прислушается к призывам сопредседателей строго соблюдать условия перемирия, если реализует достигнутые соглашения, подтвердит свою приверженность принципам урегулирования, проявит конструктивное участие в переговорах, то появится возможность для продвижения мирного процесса.

Эдвард Налбандян напомнил о принятой Европарламентом в 1999 году резолюции, в которой отмечается, что Нагорный Карабах декларировал независимость, следуя аналогичным декларациям бывших советских республик. Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана и никогда не будет входить, заявил Эдвард Налбандян.