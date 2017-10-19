Бывшие американские дипломаты призывают к жесткой политике санкций в отношении Алиева

Администрация Трампа должна использовать Закон Магнитского для наказания нарушений прав человека и коррупции в Азербайджане. Об этом говорится в статье бывшего посла США в Азербайджане Ричарда Козларича и бывшего помощника Госсекретаря по вопросам демократии Дэвида Крамера на сайте «The American Interest» . В статье бывшие дипломаты останавливаются на резолюции , которая была недавно представлена в Конгрессе республиканцем Крисом Смитом и демократом Джимом Макговерном. В документе содержится призыв привлечь к ответственности азербайджанских официальных лиц за нарушения прав человека. Авторы считают, что представление резолюции «оказало умеренно позитивное воздействие», из-за чего среди чиновников Азербайджана возникла опасение, что они могут заплатить цену за вопиющее поведение. Именно это они связывают с недавним освобождением редактора агентства Туран Мехмана Алиева. Однако, по их словам, эти маленькие шаги не помешали правительству продолжить нарушение прав различных групп. Крамер и Козларич подчеркивают, что ситуация в стране намного ухудшилась после переизбрания Ильхама Алиева на пост президента после 2013 года и событий в Украине. «Испугавшись, что что-то подобное может произойти в его стране, Алиев начал преследовать активистов, журналистов, лидеров оппозиции и верующих»,- пишут они. Дипломаты подчеркивают, что после скандала с «Азербайджанским ландроматом», официальные лица в Баку продолжают сотрудничество с ЕС по новому соглашению. «Европейскому союзу следует четко указать на то, что они не будут проводить никаких переговоров, пока правительство в Баку не прекратит свою уродливое расправу над правами человека. США также могут принять меры. Для начала, Конгресс США должен принять резолюцию Смита-МакГоверна. Конгресс также должен проводить больше слушаний, посвященных Азербайджану»,- пишут они, добавляя, что администрация также должна последовать рекомендациям группы неправительственных организации и использовать Закон Магнитского. Крамер и Козларич предлагают ввести запрет на визы и заморозить активы следующих чиновников: главы полиции Баку Миграфара Сеидова, чиновников, начиная с полиции, судей и заканчивая Ильхамом Алиевым. «Во время приема в ООН в прошлом месяце президент Трамп позировал для фотографии с улыбающимся президентом Алиевым и их женами. Учитывая то, что происходит в Азербайджане в эти дни, двум лидерам не следует фотографироваться вместе, не говоря уже о том, чтобы улыбаться», - резюмируют авторы, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Бывшие американские дипломаты призывают к жесткой политике санкций в отношении Алиева
- Политика - 19 Октября 2017, 09:29