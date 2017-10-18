Атамбаев извинился и обвинил Назарбаева в развале ЕАЭС

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признал, что был неправ, когда эмоционально отозвался о своем казахстанском коллеге Нурсултане Назарбаеве.

Он заявил, что усиление контроля на границе Казахстана и Кыргызстана, которое привело к созданию заторов, имеет цель отрезать Кыргызстан от России и обвинил в этом окружение казахстанского лидера.

"Наверное, я был неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверно, больше. Но задача олигархов другая", — заявил Атамбаев.

Атамбаев считает, что задача олигархов — угодить США.

Президент Кыргызстана заметил, что, видимо, не зря в Казахстане был совершен переход с кириллицы на латиницу.

"Это отрезание от России. Это совместные учения военных Казахстана и морпехов США на границе с Россией. Последние несколько лет мы видим, что действия Казахстана были направлены на развал ЕАЭС", — заметил он.

Атамбаев напомнил, что в 80-х годах в Алматы были многотысячные митинги против назначенного руководителя из Москвы. Были многочисленные пострадавшие и жертвы.

"Жалко, что нынешнее руководство Казахстана забыло — каждому народу дорога его независимость. Многие народы борются за независимость, гибнут люди. Слава Богу, в нашем регионе такая угроза миновала. Но мы видим, что независимость можно потерять не только из-за вторжения иностранной армии, а просто в случае с Казахстаном — с назначением чуждого человека", — рассказал Атамбаев.

Он заявил, что неправда то, что руководители РК говорят, что все транспортные и торговые пути Кыргызстана идут через их страну.

"У Кыргызстана есть и другие соседи, которые пытались на нас давить. При Исламе Каримове на полгода отключали газ и свет. Но у нас сейчас другие отношения с Узбекистаном, население которого в два раза больше, чем в Казахстане. У нас прекрасные отношения с Китаем и Таджикистаном, нам надо искать другие рынки сбыта своих товаров и, думаю, их найдем", — заметил Атамбаев.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 октября обвинил руководство Казахстана во вмешательстве в процесс выборов президента КР, которые состоялись 15 октября. Недовольство Атамбаева вызвал тот факт, что во время предвыборной кампании состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и одного из кандидатов в президенты КР Омурбека Бабанова.