В Пекине в среду, 18 октября, открылся ХIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). В нем принимают участие около 2,3 тысячи делегатов. На съезде, который продлится до 24 октября, будет установлен курс страны на ближайшие пять лет и приняты кадровые решения. Наблюдатели полагают, что председатель КНР Си Цзиньпин воспользуется съездом для укрепления своей власти и создаст условия для того, чтобы оставаться у руля и после 10 лет пребывания на посту главы государства. Тем самым в КНР будет положен конец эре "коллективного руководства". Борьба с врагами и коррупцией Открывая съезд, Си Цзиньпин обрушился с нападками на политических противников, призвав китайских коммунистов противостоять любым попыткам подорвать руководящую роль партии. Страна вступает в новую эру, в которой партия строит "социализм с китайской спецификой", сказал председатель КНР. Он отметил, что перспективы у страны хорошие, однако велики и стоящие перед ней вызовы. Си Цзиньпин отметил растущее влияние КНР на мировой арене, а также усилия, направленные на борьбу с бедностью и неравенством в Китае. Он подтвердил политику нулевой терпимости к коррупции в партии. За последние годы в Китае были наказаны за коррупцию более одного миллиона госслужащих, десятки бывших функционеров – отправлены за решетку. Кадры решают все По мнению наблюдателей, решение вопроса о сокращении крупного госдолга КНР будет отложено на период после съезда. Открытие китайского рынка для иностранных инвесторов пока также не стоит на повестке дня. В то же время от съезда ожидают ряда кадровых перестановок, в частности, обновления по ротации на 60 процентов Центрального комитета КПК и замены пяти из семи членов Постоянного комитета Политбюро ЦК компартии Китая. По мнению наблюдателей, Си Цзиньпин воспользуется этими перестановками для выдвижения своих соратников на высшие партийные посты.
Съезд компартии Китая положит конец "эре коллективного руководства"
- Политика - 18 Октября 2017, 10:57