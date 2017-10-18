В Пекине в среду, 18 октября, открылся ХIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). В нем принимают участие около 2,3 тысячи делегатов. На съезде, который продлится до 24 октября, будет установлен курс страны на ближайшие пять лет и приняты кадровые решения. Наблюдатели полагают, что председатель КНР Си Цзиньпин воспользуется съездом для укрепления своей власти и создаст условия для того, чтобы оставаться у руля и после 10 лет пребывания на посту главы государства. Тем самым в КНР будет положен конец эре "коллективного руководства". Борьба с врагами и коррупцией Открывая съезд, Си Цзиньпин обрушился с нападками на политических противников, призвав китайских коммунистов противостоять любым попыткам подорвать руководящую роль партии. Страна вступает в новую эру, в которой партия строит "социализм с китайской спецификой", сказал председатель КНР. Он отметил, что перспективы у страны хорошие, однако велики и стоящие перед ней вызовы. Си Цзиньпин отметил растущее влияние КНР на мировой арене, а также усилия, направленные на борьбу с бедностью и неравенством в Китае. Он подтвердил политику нулевой терпимости к коррупции в партии. За последние годы в Китае были наказаны за коррупцию более одного миллиона госслужащих, десятки бывших функционеров – отправлены за решетку. Кадры решают все По мнению наблюдателей, решение вопроса о сокращении крупного госдолга КНР будет отложено на период после съезда. Открытие китайского рынка для иностранных инвесторов пока также не стоит на повестке дня. В то же время от съезда ожидают ряда кадровых перестановок, в частности, обновления по ротации на 60 процентов Центрального комитета КПК и замены пяти из семи членов Постоянного комитета Политбюро ЦК компартии Китая. По мнению наблюдателей, Си Цзиньпин воспользуется этими перестановками для выдвижения своих соратников на высшие партийные посты.