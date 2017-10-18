Рамочное соглашение ЕС-Армения и карабахский вопрос

13 октября был опубликован текст Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, который должен быть заключен в ноябре между Европейским союзом (ЕС) и Арменией. Соглашение, как и ожидалось, в числе прочих вопросов затрагивает также и карабахский конфликт. О чем говорит соглашение? В тексте соглашения говорится, что стороны признают важность приверженности Республики Армения мирному и продолжительному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров, проводимых сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Далее отмечается также, что урегулирование должно основываться на целях и принципах, изложенных в Протоколе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, на принципах отказа от угрозы силой или ее применения, территориальной целостности государств и равные права наций на самоопределение, учитывая также утвержденное обязательство Европейского союза поддержать процесс урегулирования. Простая формулировка? Политическая часть нового соглашения Армения-ЕС по своему содержанию и даже по строению очень похоже на соглашения об ассоциации Молдовы и Грузии с ЕС. Тем не менее, соглашения об ассоциации этих двух стран и политическая часть соглашения с Арменией имеют одно четкое различие. Основным принципом урегулирования конфликтов в Соглашениях об ассоциации Грузии и Молдовы указывается только территориальная целостность Грузии и Молдовы, и нет упоминания о принципе самоопределения наций. Между тем как соглашение с Арменией, помимо принципа территориальной целостности, также указывает на право наций на самоопределение. Более того, как в Соглашениях об ассоциации Молдовы, Грузии, так и в соглашении Украины говорится, что стороны привержены делу сохранения независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Хотя украинский конфликт начался после разработки Соглашения об ассоциации, не для кого не секрет, что ЕС четко защищает территориальную целостность Украины. Между тем как в соглашении с Арменией территориальная целостность не является приоритетом. Эта формулировка в очередной раз показывает, что подход ЕС к карабахскому конфликту отличается от позиции ЕС в отношении конфликтов в Молдове, Грузии и Украине. В то же время эта формулировка устанавливает законные основания для официального признания Арцаха со стороны ЕС. Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»
Рамочное соглашение ЕС-Армения и карабахский вопрос
- Политика - 18 Октября 2017, 10:36