Армения готовится к участию в сирийской операции?

Председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Корюн Наапетян после участия в заседании ПА НАТО заявил, что армянская сторона подняла там вопрос об участии миротворцев в постконфликтной миссии в Сирии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по его словам, приветствовал желание Армении участвовать в миротворческой миссии, но сказал, что лучше делать это в рамках мандата ООН.

Напомним, что в своей речи на заседании Генассамблеи ООН Серж Саркисян заявил: «Мы также готовы участвовать в возможных обсуждениях вокруг формирования миротворческих усилий в Сирии под эгидой и соответствующим мандатом ООН».

Почему Армения стремится принять участие в миротворческой операции под эгидой ООН, может, для того, чтобы избежать другого формата участия?

В российской прессе, например, появились данные, что вопрос участия миротворцев ОДКБ в урегулировании сирийского конфликта будет поднят на Совете коллективной безопасности, который с участием глав государств ОДКБ пройдет 30 ноября в Минске.

Согласится ли Армения принять участие в сирийской операции в составе ОДКБ – без мандата ООН?

Напомним, что ОДКБ ни разу не выступила с поддержкой Армении после провокаций на армяно-азербайджанской границе. Как говорят эксперты, ОДКБ нужен его членам для закупок вооружений по льготным ценам.

Силы ОДКБ готовы прийти на помощь Армении, если возникнет такая необходимость, заявил недавно начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в Ереване. По его словам, решение об этом принимает Совет коллективной безопасности после обращения данной страны.

Армения, судя по всему, не считает нужны обращаться в ОДКБ.

Армения не обращалась в ОДКБ с просьбой о помощи во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в мае 2016 года тогда еще генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

Он добавил, что во время контактов с высшим руководством республики ему дали понять, что «Армения, по большому счету, не задействовала большую часть того потенциала, который есть», поэтому никаких просьб не было.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу находится сейчас в турне по Ближнему Востоку. Он заявил, что военная операция в Сирии уже почти завершилась. А это значит, что Россия уже думает о постконфликтном миротворчестве.