Киргизия обратилась в ЕАЭС, а потом в ВТО

Правительство Киргизии обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ситуации на границе с Казахстаном, сообщила во вторник пресс-служба кабмина Киргизии. Госпогранслужба Киргизии ранее сообщила, что Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с республикой, после чего там образовались автомобильные пробки. Погранслужба КНБ Казахстана заявила, что по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, проводится плановая пограничная операция. Казахстан, который ранее ввел усиленный контроль на границе с Киргизией в рамках борьбы с "серым" импортом, не нарушает норм ЕАЭС, считает глава министерства национальной экономики страны Тимур Сулейменов. Министерство экономики Киргизии направило письмо председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну из-за того, что, по мнению ведомства, Казахстан нарушает положения договора о ЕАЭС. "Нет, конечно. Мы действуем в рамках нашего законодательства и в рамках тех обязательств, которые мы взяли в ЕАЭС", — сказал Сулейменов журналистам по итогам заседания правительства во вторник.