МИД Армении о заявлениях помощника президента Азербайджана: Новруз Мамедов вновь упустил шанс не демонстрировать свою ограниченность

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян прокомментировал заявления помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруза Мамедова, который после женевской встречи 16 октября обвинил главу армянского государства Сержа Саргсяна в попытке «сорвать договоренности по Карабаху». «Бакинский номенклатурщик с просроченным сроком годности вновь упустил возможность промолчать и не выставлять напоказ всю свою ограниченность», – написал Т. Балаян в своем аккаунте в Twitter.