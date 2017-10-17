На митинге в Киеве Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку

RFI Во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве несколько тысяч человек собрались на митинг под названием «Всеукраинский сбор за большую политическую реформу». Основные требования протестующих – создать антикоррупционный суд, снять депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, чтобы можно было голосовать по открытым спискам. В центре украинской столицы усилены меры безопасности. 3,5 тысячи правоохранителей следят за порядком. В правительственный квартал можно пройти только через металлоискатели. Инициаторами митинга выступили лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили и его сторонники. У Верховной Рады собрались представители политических сил «ДемАльянс», «Самопомич» и «Альтернатива». Помимо депутатов на акцию пришли и общественные активисты. Бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили, выступая на митинге, призвал президента Петра Порошенко уйти в отставку. «Пока есть Порошенко – нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко – будут нищета! Пока есть Порошенко — будет эмиграция», – заявил Саакашвили. О начале мобилизации на Всеукраинскую акцию в поддержку политических реформ было объявлено 20 сентября на Майдане.