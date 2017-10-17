Иракская армия заняла Киркук

Президент США Трамп заявил, что Вашингтон недоволен происходящими столкновениями иракских войск и курдских сил Иракские правительственные войска заняли Киркук – крупный нефтяной город, который контролировали курды. Мощный молниеносный удар, ставший ответом на референдум о независимости Курдистана, способен изменить баланс сил в стране. Колонна бронетехники, принадлежащей элитным иракским силам по борьбе с терроризмом, прошедшим подготовку у американских военных, захватила здание администрации провинции Киркук менее чем через сутки после начала операции. Ни одна из сторон не предоставила информацию о случаях гибели людей во время операции. Однако гуманитарная организация, работающая в Киркуке, сообщила, что в результате ночных столкновений к югу от города были убиты несколько бойцов курдских отрядов пешмерга и военнослужащих иракской армии. Американские военные заявили, что их командиры в Ираке настоятельно призывали иракские и курдские силы избегать эскалации и не придали большого значения сообщениям о боевых действиях. «Мы поддерживаем мирное осуществление совместного руководства органами центрального и регионального правительства в соответствии с иракской конституцией на всех спорных территориях», – говорится в заявлении Госдепартамента. «Нам не нравится тот факт, что они вступают в столкновение, – заявил президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. – Мы не принимаем чью-либо сторону». «Как вы знаете, мы в течение многих лет поддерживали очень хорошие отношения с курдами, и мы также были на стороне Ирака, хотя, если уж на то пошло, то нас там вообще не должно было быть», – добавил он. Вашингтон вооружает и занимается обучением как иракских федеральных войск, так и отрядов пешмерга, готовя их к борьбе с боевиками «Исламского государства».