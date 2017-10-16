Киргизия победила Назарбаева

На президентских выборах в Киргизии победу одерживает кандидата президента Атамбаева – Сооронбай Жэенбеков, который, по предварительным данным, набирает 55%. Оппозиционный депутат Омурбек Бабалов набрал 33%.

До выборов обострились отношения между Киргизией и Казахстаном, Астана закрыла границу и подтянула к ней армейские силы. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела страны и дал время на разблокирование границы. Он заявил, что если граница не будет разблокирована, он созовет экстренный саммит ЕАЭС, по Уставу которого члены союза не должны блокировать границы друг друга.

В Бишкеке считают, что Назарбаев поддерживает Бабалова, который в преддверии выборов побывал в Астане и встречался с Назарбаевым. Президент Киргизии заявил, что Назарбаев ведет себя как хозяин.

Снимут ли выборы напряженность между двумя странами, которые являются членами ЕАЭС и ОДКБ?

До 1926 года Казахстан был в составе Киргизской автономии. Киргизы считаются знатью тюркской элиты в Центральной Азии, а казахи, или кайсаки, считались их подданными.

Советская власть, которая крайне деликатно относилась к традиционной аристократии центрально-азиатских народов, при административно-территориальном делении учитывала и местные традиции.

Казахстан был провозглашен социалистической республикой только в 1936 году. Назарбаев, судя по некоторым данным, также происходит из знатного киргизского рода, как и многие представители казахской элиты.

Времена меняются, с 1936 года Казахстан укреплялся и превращался в современное государство. Но киргизское «аристократическое» происхождение дает о себе знать во время выборов – Киргизия, пожалуй, единственное евразийское государство, где институт выборов сохранился.