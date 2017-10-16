Иракская армия взяла под контроль часть провинции Киркук

Вооруженные силы Ирака взяли под контроль "обширные участки" территории в богатой нефтью провинции Киркук на севере страны. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщило государственное телевидение.

Премьер-министр Хейдар аль-Абади поручил военным "обеспечить безопасность в Киркуке при взаимодействии" с местным населением и бойцами курдского народного ополчения пешмерга.

Между тем, по версии Совета Безопасности регионального правительства Курдистана, Багдад "проводит наступление со стороны" города Таза, расположенного южнее Киркука, с намерением войти в город, занять авиабазу К1 и нефтяные месторождения.

Начата масштабная операция

Агентство AFP со ссылкой на своего фотографа передало, что силы иракской армии двигаются в северном направлении от Тазы, а речь идет о "масштабной операции". По данным агентства, иракские военнослужащие и курды обменялись артиллерийским огнем.

Сообщения о передвижениях иракских войск появились на фоне истечения установленного Багдадом срока, в течение которого отряды пешмерга должны были покинуть районы Киркука, занятые в 2014 году во время борьбы с действовавшими там боевиками "Исламского государства".

Киркук - спорная территория

Провинция Киркук, не входящая в состав Иракского Курдистана, является одной из спорных территорий между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде. После изгнания боевиков ИГ большую часть этого региона контролируют бойцы пешмерга.

В конце сентября курды, несмотря на протесты Багдада и критику международного сообщества, провели референдум о независимости. Голосование проходило в том числе в контролируемых ими районах провинции Киркук. Почти 93 процента участников референдума выступили за независимость Иракского Курдистана от Ирака.