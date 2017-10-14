«Демократические силы Сирии» освободили Ракку от боевиков ИГ

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Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в субботу, 14 октября, сообщает, что все сирийские боевики террористической группировки «Исламское государство» покинули город Ракка. Как сообщает AFP со ссылкой на комментарий центра, за последние дни из города вышли 200 джихадистов. Боевики ИГ покинули город Ракка в соответствии с соглашением, заключенным между «Демократическими силами Сирии» (СДС) и ИГ. Как заявил представитель СДС (курдско-арабской коалиции, которая при поддержке международной коалиции вела бои с ИГ в Ракке последние несколько недель), сотни джихадистов сдались им, но не назвал конкретных цифр. По данным основателя СЦМПЧ Рами Абдул-Рахмана, СДС разрешили выйти из Ракки 200 боевикам вместе с их семьями. О том, куда отправятся джихадисты из Ракки точной информации нет. По данным близкого к СДС источника AFP, автобусы, на которых эвакуировались боевики из деревни неподалеку от Ракки, направлялись к городу Дайр-эз-Заур на северо-восток Сирии. За Дайр-эз-Заур, который находится под контролем ИГ, бои ведет армия Башара Асада. Как стало известно позднее в субботу, разрешение покинуть Ракку касалось боевиков ИГ только сирийского происхождения. Об этом AFP сообщили в антиигиловской коалиции под представительством США. Ракка находится под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» с 2014 года. До начала лета 2017 года город являлся фактической столицей ИГ. 8 октября сирийские повстанцы начали финальную стадию наступления на город.

