Президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии в отношении Ирана. Он заявил, что подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение не соответствует национальным интересам США.

Теперь Конгресс в течение 60 дней должен будет определить, следует ли вводить новые санкции против Ирана.

Соглашение было подписано Ираном, США, Францией, Великобританией, Россией, Германией и ЕС.

В новой стратегии отмечается, что неядерная деятельность Ирана противоречит духу региональной стабильности. И хотя многие европейские лидеры выступают против выхода США из договора, они разделяют беспокойство США по поводу действий Ирана на Ближнем Востоке. США считают, что Иран поддерживает террористов и боевиков. США будут сотрудничать с союзниками в регионе и лишат Иран, в частности, Корпус стражей исламской революции, средств для финансирования боевиков.

"Что касается внесения КСИР в списки иностранных террористических организаций, мы рассматривали это. Но есть определенные риски и сложности определения целой армии страны как террористов", — сказал госсекретарь Тиллерсон, отметив, что это может быть "не в лучших интересах наших военных действий". "Это будут персональные санкции против физических лиц и, возможно, организаций, которые принадлежат полностью или частично КСИР и которые напрямую поддерживают их террористическую активность, включая экспорт оружия и его компонентов или киберактивность", — сказал Тиллерсон. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявит о намерении Вашингтона остаться участником соглашения "шестерки" и Ирана по ядерной программе, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщают РИА Новости.

При этом, госсекретарь отметил, что президент не подтвердит соответствие Тегерана положениям внутреннего американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Закон был принят конгрессом США в мае 2015 года для надзора за действиями администрации в отношении Ирана. Согласно этому акту, президент США должен каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном положений СВПД.

"(Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) СВПД имеет дело только с ядерной деятельностью, и это только одна часть того, что беспокоит нас в отношениях с Ираном. Мы не считаем, что ядерное соглашение должно определять всю политику (в отношении Ирана — ред.). Есть еще множество оснований для обеспокоенности относительно дестабилизирующих действий Ирана", — сказал госсекретарь США.

В частности, к таким действиям он отнес "поддержку террористических организаций", "прямую поддержку" ливанского движения Хезболлах, "у которой одна цель – угроза Израилю", "поддержку повстанцев-хуситов в Йемене и их дестабилизирующую деятельность в Йемене, экспорт иностранных боевиков по всему региону".

"Мы обеспокоены этими элементами, которые в прошлом практически не решались. С одной стороны, мы хотим изучить ядерное соглашение и понять, как мы можем использовать его продуктивно и действенно. Но мы также хотим решить все остальные вопросы. Это более широкий стратегический подход, чем тот, который был в отношении Ирана в прошлом", — пояснил Тиллерсон.

Так, по его словам, этот подход основан на "намерении (США) остаться в СВДП", при этом "президент не будет подтверждать", что Иран соответствует положениям закона "INARA (Закон "О рассмотрении достигнутого с Ираном ядерного соглашения" – ред.)".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил возможности выхода США из сделки с Ираном по ядерной программе, если Вашингтон не сможет "исправить ее к лучшему".

Госсекретарь сообщил, что президент США Дональд Трамп в очередном отчете о выполнении Ираном договоренностей в рамках ядерного соглашения не подтвердит, что действия Тегерана соответствуют положениям внутреннего американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Закон был принят конгрессом США в мае 2015 года для надзора за действиями администрации в отношении Ирана и обязывает президента США каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном договоренностей в рамках ядерного соглашения.

"Согласно СВПД, когда мы соглашаемся, что они (Иран — ред.) технически соблюдают договоренности, тогда мы продлеваем режим снятия санкций, только если они не нарушают, в таком случае это позволяет нам ввести обратно санкции", — ответил он на вопрос, почему администрация США не будет рекомендовать конгрессу ввести санкции против Ирана.

"Это путь, который, как мы считаем, предоставляет нам платформу для того, чтобы исправить эту сделку. Возможно, мы не сможем ее исправить к лучшему. И, если мы не сможем, то, вероятно, мы выйдем из сделки. Мы не предлагаем конгрессу вводить санкции", — отметил госсекретарь США.