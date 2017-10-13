Опубликован текст соглашения Армения-ЕС

Европейская комиссия опубликовала парафированный текст Рамочного соглашения Армения-ЕС. Он содержит 357 страниц.

В преамбуле Соглашения отмечается, что стороны выступают за мирное и долгосрочное урегулирование Карабахского конфликта в рамках усилий Минской группы ОБСЕ на основе принципов Хартии ООН, Хельсинкского заключительного акта, в частности, неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение.

В главе об энергетическом сотрудничестве отмечается, что Мецаморская АЭС должна быть закрыта и заменена иными мощностями, которые позволят обеспечить энергетическую безопасность Армении.