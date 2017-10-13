Багдад опроверг информацию о военной операции против курдов в Киркуке

Командование иракской армией опровергло информацию о начале военной операции против курдов в провинции Киркук. Задачей военных подразделений по-прежнему является прочесываение и зачистка территорий, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство", говорится в заявлении, распространенном в пятницу, 13 октября. Накануне премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади исключил военную операцию против курдов, несмотря на конфликт между правительством страны и властями Иракского Курдистана. Тем не менее утром 13 октября иракский генерал сообщил агентству AFP о том, что иракская армия подтянула войска к провинции Киркук, чтобы восстановить контроль над утраченными три года назад территориями. Один из командиров курдского народного ополчения пешмерга, в свою очередь, заявил агентству dpa, что иракские войска предприняли попытку перейти линию фронта в регионе. Генеральное командование пешмерга отдало приказ о перебросе в район крупных подкреплений. Киркук - спорная территория Богатая нефтью провинция Киркук, не входящая в состав Иракского Курдистана, является одной из спорных территорий между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде. После изгнания боевиков "Исламского государства" большую часть этого региона контролируют бойцы пешмерга. В конце сентября курды, несмотря на протесты Багдада и критику международного сообщества, провели референдум о независимости. Голосование проходило в том числе в контролируемых ими районах провинции Киркук. Почти 93 процента участников референдума проголосовали за независимость Иракского Курдистана от Ирака.