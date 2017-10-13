Трамп планирует объявить соглашение с Ираном несоответствующим интересам США

Президент намерен выступить в пятницу с речью по иранскому вопросу Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу выступить с резкой критикой в адрес Ирана и объявить, что историческое ядерное соглашение с Тегераном не отвечает национальным интересам США. Об этом сообщили представители правительства и советники администрации. В своей речи в Белом доме Трамп отметит конкретные недостатки заключенного в 2015 году соглашения, а также расскажет о вызывающей беспокойство неядерной деятельности Ирана, сообщили четверо источников. В эту категорию попадают ракетная программа Тегерана, поддержка сирийского президента Башара Асада, движения «Хезболла» и других группировок, дестабилизирующих регион. В соответствии с американским законодательством, Трамп до воскресенья должен уведомить Конгресс о том, соблюдает ли Иран условия соглашения, заключенного по результатам полутора лет переговоров при администрации Барака Обамы, и является ли это соглашение приоритетом в области национальной безопасности. Хотя Трамп намерен заявить, что Иран выполняет условия соглашения, он будет настаивать, что сам документ имеет критические недостатки, а неядерная деятельность Ирана нарушает дух региональной стабильности, который должно было укреплять данное соглашение. По словам источников, Трамп не будет призывать к возобновлению санкций против Тегерана, однако попросит Конгресс прописать для Ирана строгие правила, от соблюдения которых будет зависеть санкционный режим. Санкции в отношении Ирана были смягчены в обмен на ограничение его ядерной программы. Также Трамп объявит о намерении ввести санкции в отношении Корпуса стражей Исламской революции, признав это элитное формирование террористической организацией, сообщают источники. Кроме того, Трамп попросит Конгресс скорректировать или отменить закон, в соответствии с которым он должен заново удостоверять соблюдение соглашения Ираном каждые 90 дней. Госсекретарь Рекс Тиллерсон обзвонил коллег из других стран, участвующих в соглашении, чтобы рассказать им, чего ожидать от речи Трампа, заявили в Госдепартаменте. Тем временем директор ЦРУ Майк Помпео, выступая в Университете Техаса, тоже резко раскритиковал Иран, назвав иранское Министерство разведки и Корпус стражей Исламской революции «булавами деспотической теократии». Корпус стражей, отвечающий за операции за пределами страны, расширяет свое влияние в ближневосточном регионе, отметил Помпео. «В отличие от ИГИЛ и ее призрачного халифата, Иран является влиятельным государством, которое остается крупнейшим в мире спонсором терроризма», – сказал директор ЦРУ. Трамп хочет донести до европейских участников соглашения – Германии, Франции и Великобритании – важность устранения недостатков соглашения и борьбы со злонамеренным поведением, которое не попадает под действие соглашения. Однако европейцы, как и Иран, Россия и Китай, исключают возможность пересмотра соглашения. В то же время некоторые, в особенности Франция, проявляют готовность устранить нерешенные проблемы путем дополнительных переговоров.