Эрдоган задумался о покупке российских С-500

Нет никаких проблем в покупке Анкарой у России зенитных систем С-400, был разговор о покупке новейших С-500. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает ТАСС. «Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется со второй стадии», — пояснил он, уточнив, что Турция не только не планирует сворачивать переговоры, но и был разговор с российским лидером Владимиром Путиным о покупке зенитных систем следующего поколения С-500.