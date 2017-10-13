Эрдоган: США «жертвуют» отношениями с Турцией

Президент Турции назвал «неприемлемым» решение Вашингтона поддержать позицию своего посла в ущерб отношениям с Анкарой Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что США «жертвуют» отношениями с Анкарой, в то время как между двумя странами продолжается дипломатическое противостояние. «Недопустимо, чтобы Америка жертвовала таким стратегическим партнером как Турция из-за допускающего неуместное поведение посла», – заявил Эрдоган. Речь идет о после США в Анкаре Джоне Бассе, который на этой неделе покинет свой пост, чтобы отправиться на новое место службы, в Афганистан. Отношения между двумя странами резко обострились после ареста сотрудника американского консульства, гражданина Турции Метина Топуза, которого турецкие власти обвиняют в терроризме и шпионаже в связи с прошлогодней попыткой государственного переворота. Напряженность привела к тому, что обе страны резко ограничили выдачу виз. Эрдоган обвинил Басса в создании напряженности, объявив, что тот больше не будет считаться легитимным представителем США. Однако Вашингтон решительно поддержал действия Басса, еще раз осудив задержание сотрудника американского консульства. Наблюдатели полагают, что этот шаг похоронил надежды Анкары на то, что кризис удастся урегулировать, возложив всю вину на посла, а не на Вашингтон. «Мы крайне удивлены реакцией Государственного департамента США на то, что могло бы считаться рутинным расследованием», – заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в ходе визита в Вашингтон в среду. «Мы считаем эту реакцию оторванной от контекста и надеемся, что этот вопрос вскоре будет разрешен. США и Турция были друзьями, союзниками и партнерами более полувека. И эти отношения, на мой взгляд, достаточно прочны, чтобы выдержать подобный кризис», – добавил он. После ареста Топуза посольство США в Анкаре объявило о временной приостановке выдачи неиммиграционных виз, на что Турция немедленно отреагировала симметричными мерами. В воскресенье посольство США в Анкаре заявило: «Последние события заставили правительство США по иному взглянуть на вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала». В заявлении не уточняются ни причины переоценки, ни предполагаемые сроки приостановки выдачи виз.