Решение Турции приобрести у России комплексы С-400 представляет собой проблему - США

Решение Турции приобрести у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 представляет собой проблему, заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Информацию передает РИА Новости. «Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс», – сказала она в интервью газете Washington Post, которое транслировалось на сайте издания. В то же время Хатчисон несколько раз подчеркнула, что Турция является ключевым партнером США, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой. Она отметила, что США «не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией". "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции», – добавила постпред США при НАТО.