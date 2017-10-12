Премьер-министр Ирака опроверг утверждения о планах нападения на Иракский Курдистан

Премьер-министр Ирака опроверг утверждения о том, что иракская армия готовит нападения на курдские районы. Тем самым он попытался снизить напряжение, которое привело к тому, что пешмерга временно дороги, связывающие региона с остальной страной, передает AFP. «Мы не будем использовать армию против народа или для войны с курдскими гражданами. Наша обязанность сохранить единство страны, реализовать конституцию и защитить граждан и национальные силы», - заявил премьер Ирака Хайдер ал-Абади. Ранее Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил, что иракская армия и военнизированные формирования готовят нападение на Киркук.