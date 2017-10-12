Комплекс неполноценности министра обороны Азербайджана

В Душанбе (что в переводе с таджикского означает, кстати, «понедельник») состоялась встреча представителей министерств обороны стран СНГ. Опубликована фотография, на которой видно, как министр обороны Азербайджана Закир Гасанов стоит особняком, словно боясь подойти к первому замминистра обороны Армении Артаку Закаряну.

В азербайджанских СМИ признали, что их министр всегда отказывается стоять рядом с представителями минобороны Армении.

Вчера его президент Алиев также отстранился в Сочи от Сержа Саркисяна и флага собственного государства.

Судя по всему, в Азербайджане страдают непонятным комплексом неполноценности, пренебрегая всеми возможными нормами этикета. Этот комплекс сказывается и на политике азербайджанского министра, который всячески пытается выслужиться, раскрывая некие «заговоры» в армии и закупая тоннами оружие, которое его армия не в состоянии использовать.

Азербайджанский министр уже попал впросак с Израилем и Чехией, которые продали этой стране оружие и оказались в центре скандала. Гасанов также допустил массу киксов в первом и последнем своем интервью, которое дал РИА Новости – он, фактически, заявил, что Азербайджан обладает оружием, способным сбивать российские Искандеры.

Недавно Гасанов побывал у Лукашенко, пытаясь договориться о закупках систем залпового огня «Полонез». В азербайджанских СМИ сравнили их с Искандерами. Видимо, комплекс неполноценности Гасанова происходит от Искандеров.