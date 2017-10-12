Арпине Ованнисян: Глава крупнейшей группы ПАСЕ – ЕНП – ушел в отставку

Сегодня утром в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) состоялось внеочередное заседание группы Европейской народной партии (ЕНП), во время которой глава группы ЕНП Аксель Фишер подал в отставку. Причиной отставки Фишера стали имевшие место еще накануне события в группе. «Накануне в группе Европейской народной партии в Парламентской Ассамблее Совета Европы был вынесен на голосование документ, согласно которому другие политические группы, поддержав кандидатуру Стеллы Кириакидес на посту председателя ПАСЕ, нарушили договоренность о том, что должны были проголосовать за предложенного ЕНП кандидата. Цель данной инициативы заключалась в том, чтобы на предстоящих в январе выборах нового председателя ПАСЕ у ЕНП были основания для представления своего кандидата, в то время как эта должность, согласно квоте, принадлежит Социалистической группе», – сообщила Panorama.am глава делегации Армении в ПАСЕ Арпине Ованнисян. Отметим, представитель Кипра Стелла Кириакидес была избрана во вторник, 10 октября, временным председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В третьем туре за нее отдали 132 голоса, ее оппонент – литовский политик – Эмануэлис Зингерис получил 84 голоса. Новый председатель ассамблеи останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии, которая пройдет в Страсбурге 22-26 января 2018 года. Избрание главы ПАСЕ стало необходимым после того, ее прежний председатель Педро Аграмунт 6 октября подал в отставку. «Аксель Фишер добивался констатации того, что произошло нарушение. Это позволило бы ему в январе выдвинуть свою кандидатуру от ЕНП на пост главы ПАСЕ. Однако после жаркой дискуссии и по результатам голосования в группе (соотношением голосов 26-24) было решено, что нарушений в правилах нет. Поскольку предложение Фишера не прошло, он решил подать в отставку», – сказала Арпине Ованнисян, сообщает Panorama.am.