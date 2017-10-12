Новый виток эскалации: к чему готовятся Россия и США

Усиление военного присутствия США у российских границ является импульсом для сосредоточения усилий ВС РФ на данном направлении для укрепления обороноспособности страны, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США.

При этом Швыткин отметил, что страны Прибалтики "должны четко понимать, что США ставят их в ситуацию заложников о возможном введении боевых действий".

"Действия США по срыву флагов с наших диппредставительств в США является некой, на мой взгляд, системной работой, системными мероприятиями по напряженности эскалации в целом", — сказал Швыткин.

Напомним, что сегодня два влиятельных американских сенатора – Маккейн и Кардин – обратились с письмом к Дональду Трампу, попросив разъяснить, почему новые санкции США против России не вступают в силу. В законе было заявлено, что санкции должны вступить в силу с 1 октября.

В российской Госдуме говорят о новом витке эскалации между двумя странами. К чему готовятся США и Россия? Вашингтон усиливает военное присутствие в Польше, а НАТО увеличило свой контингент в Румынии. Значит ли это, что Запад ожидает неких действий России в направлении Восточной Европы?

К чему готовится Россия? Судя по словам депутата, страны Прибалтики в России считают «заложниками».