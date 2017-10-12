В сенате США обеспокоились задержкой введения новых санкций против России

Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин опубликовали совместное заявление, направленное ими в администрацию США, в котором высказывается недовольство затягиванием введения новых санкций против России. Текст заявления, направленного команде Трампа еще 28 сентября, опубликован на сайте Маккейна. Сенатор напоминает, что Трамп должен был еще к 1 октября в соответствии с подписанным в августе законом объявить о введении новых санкций против России, и отмечает, что с этого момента истекло уже 10 дней. «Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законопроекту о санкциях, который стал законом более двух месяцев назад после нескольких месяцев публичных дебатов и переговоров в конгрессе. У них [администрации Трампа] было много времени, чтобы объединить свои усилия [в этом вопросе]», — говорится в тексте заявления. «Помимо того, что администрация не сделала ничего к крайнему сроку, похоже, не было предпринято значительных дипломатических усилий совместно с нашими союзниками в Европе, чтобы увеличить давление на Москву», — пишут сенаторы. «Намерение конгресса было ясным, что и отразило позицию подавляющего двухпартийного большинства в пользу закона», — сказано в заявлении Маккейна и Кардина. В своем письме администрации Трампа сенаторы призывают разработать всесторонний план исполнения данного закона при тесном сотрудничестве конгресса. «Мы просим, чтобы администрация отреагировала на наше письмо и привлекла конгресс для достижения прогресса [в реализации вопроса санкций]», — гласит заявление сенаторов.

