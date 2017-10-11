ПАСЕ приняла две резолюции, осуждающие Баку: Азербайджан грозится пересмотреть отношения

  • Lragir.am
  • Политика - 11 Октября 2017, 21:13
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоена проблемой подавления свободы слова в Азербайджане, в связи с чем приняла резолюцию №14403 по докладу «Положение демократических институтов в Азербайджане».

За резолюцию проголосовали 117 человек, против – 18. Делегаты ПАСЕ призывают прекратить применение уголовного законодательства в целях ограничения свободы мнений в государстве. На этом настаивает и Комитет министров в рамках контроля за решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Представители ПАСЕ призывают власти Азербайджана немедленно обеспечить исполнение решений ЕСПЧ, в частности, освободить политзаключенных и создать такие условия, чтобы представители СМИ смогли полноценно выполнять свою работу.

Также делегаты требуют внести некие поправки в правовые нормы и финансирование общественных организаций, чтобы сделать их функционирование в соответствии со стандартами Совета Европы.

ПАСЕ также принял документ по докладу Алена Дестекса «Председательство Азербайджана в Совете Европы», который гласит об очередных шагах в области соблюдения прав человека. За данный доклад проголосовало большинство – 114 человек, против – 24.

Представитель делегации Великобритании в ПАСЕ Роджер Гейл прокомментировал коррупционные скандалы в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в которых замешан Азербайджан.

«Господин Самед Сеидов является нашим коллегой, членом нашей политической группы и я уважаю его. Ему предстоит провести весьма сложную работу, поскольку в некотором смысле он должен защитить неопровержимое», – сказал Гейл в ходе прямого эфира Совета Европы в Facebook. 

«Принятие предвзятых документов, основанных на субъективных соображениях, и увеличение попыток давления вынуждают Азербайджан вновь пересмотреть отношения с Советом Европы», - заявил сегодня помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя принятые на осенней сессии ПАСЕ доклады по Азербайджану, сообщает АзерТАдж.

По его словам, принятие документов, подготовленных антиазербайджанскими кругами, еще раз продемонстрировало предвзятое и несправедливое отношение ПАСЕ к Азербайджану.

Азербайджан, проводящий независимую политику в соответствии со своими национальными интересами и отличающийся своей принципиальной позицией в ПАСЕ, вызывает недовольство у многих, считает Али Гасанов.

«В противном случае европейские парламентарии больше бы думали о будущем Европы и способах решения таких проблем, как исламофобия, ксенофобия, расовая и религиозная дискриминации и грубые нарушения прав человека», - сказал помощник президента Азербайджана.

По словам Али Гасанова, принятием этих безосновательных документов оказать давление на Азербайджан невозможно.

«Азербайджан – независимое, сильное государство, у которого есть свои приоритеты во внутренней и внешней политике, и которое продолжит свой путь развития», - сказал Али Гасанов.

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