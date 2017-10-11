Госдеп: США очень обеспокоены ситуацией в Турции

США очень обеспокоены ситуацией в Турции. Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Науэрт, комментируя задержания сотрудников американского консульства в Стамбуле. Она отметила, что США не увидели доказательств того, что задержанные как-то связаны с проповедником Фетуллой Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле прошлого года. Она сообщила также о задержании еще одного сотрудника, который был допрошен, но не арестован. Науэрт также отметила, что решение о временном приостановлении выдачи неэмиграционных виз турецким гражданам не было односторонним, и было принято при согласовании с Белым домом и Госдепом. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил посла США в Анкаре в дипломатическим кризисе между двумя странами. Он заявил, что Анкара больше не считает Джона Басса послом Вашингтона. Эрдоган считает, что Басс в одностороннем порядке решил приостановить выдачу виз ггражданам Турции после ареста сотрудника консульства США в Стамбуле