«Действия Вашингтона несовместимы с партнерством»: премьер Турции закатил истерику США

Действия США, которые объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз в Турции на фоне дипломатического скандала между Анкарой и Вашингтоном, несовместимы с отношениями стратегического партнерства между странами, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым. Информацию передает РИА Новости. Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам. По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года. «Не подобает так себя вести стратегическим партнерам, нельзя наказывать людей. Мы сожалеем, что США поставили под вопрос обеспечение безопасности своих дипмиссий в Турции. Мы возбудили дело по отношению к нашим гражданам. Разве то, что они работают в консульстве США, требует особого к ним отношения?» – заявил Йылдырым, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития. Он вновь обвинил США в поддержке сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.