Операция в Идлибе, или «Game Over»!

Началась операция в Идлибе. Если хотите, можете также рассматривать ее как стратегический ход блока, выступающего против проекта «Большой Ближний Восток» (BOP). Ведь текущий процесс выступает перед нами как демонстрация решимости к созданию новой структуры безопасности, по которой согласие было достигнуто после 27 июня 2016 года (.), а с астанинскими встречами быстро происходит процесс институционализации этой структуры. Иными словами, операция в Идлибе — это результат прежде всего «трехстороннего механизма», который Турция, Россия и Иран шаг за шагом реализуют на астанинских встречах, а также системы «тройной гарантии». Как известно, в ходе переговоров, проводимых в столице Казахстана, Астане, эта тройка стран договорилась об охране зон деэскалации в провинциях Деръа и Кунейтра, в районах Эр-Растан и Тель-Биса, в Восточной Гуте, а в дальнейшем на переговорах в сентябре этого года — четвертой зоны деэскалации в районе Идлиба. После этого соглашения министерство иностранных дел Турции сделало заявление: «В рамках договоренностей, достигнутых тремя странами — гарантами астанинского процесса, на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах в зонах безопасности на границах зон деэскалации будут размещены наблюдатели от трех данных стран». А президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью одному международному информагентству сказал буквально следующее: «Соглашение по зонам деэскалации было многообещающей идеей. Россия будет обеспечивать безопасность за пределами Идлиба, а Турция будет делать это внутри провинции». Уверен, от вашего внимания тоже не ускользнуло здесь разделение труда между Турцией и Россией.Прежде всего мы можем сказать, что в рамках этой новой стратегии, нацеленной на то, чтобы разрушить планы Запада, а затем заставить его уйти из региона, началось отсечение рук «мирового глубинного государства» в регионе. Пусть ни у кого не будет ни малейшего сомнения в том, что дойдет очередь и до головы. Первый соответствующий совместный выход Турции и России был осуществлен 24 августа 2016 года в Джераблусе; Вооруженные Силы Турции вместе со Свободной сирийской армией, избавленной от американского влияния / присутствия, дошли до Эль-Баба, уничтожили силы ИГИЛ (.) и других подобных террористических организаций в регионе. В ходе этой операции США довольствовались только тем, что наблюдали за результатами российско-турецкого сотрудничества эффективного и сдерживающего характера. После этой операции США поняли, что пришел черед террористической организации Партия «Демократический союз» (PYD) / Отряды народной самообороны (YPG) / «Демократические силы Сирии» (SDG) / Рабочая партия Курдистана (РПК). США тут же решили выйти на поле боя и занять свое место в начатой в северной Сирии войне нового типа (гибридной войне). В этой связи несмотря на то, что в качестве цели операции в Идлибе внимание обращается на «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTŞ), очевидно, здесь тоже главная цель — США. Поскольку концы HTŞ через «Аль-Каиду» () ведут опять же в эту страну. Следовательно, сейчас уничтожению подлежит еще один подрядчик США в рамках проекта BOP. О том, что после Идлиба настанет черед террористической организации PYD / YPG / SDG / РПК, что называется, даже глухой султан уже слышал. А название этой операции — «Африн». Вероятно, здесь тоже поднимется страшный переполох. Ведь сирийской части американского проекта «Курдистан BOP» или «Второй Израиль» будет нанесен сильный удар. В этой связи операция в Идлибе обладает критически важным значением как в силу стратегического положения Идлиба, так и с точки зрения будущего борьбы, продолжающейся между «силами Астаны» и «силами BOP». Тот, кто проиграет здесь, получит серьезный удар в масштабе всей игры. То есть это настоящий переломный момент…Вам будет достаточно, если мы скажем, что это средоточие террористического коридора у южных рубежей Турции? Конечно, не только с точки зрения Турции Идлиб обладает столь важным значением. Поскольку Идлиб — это крепость, которая находится под совместным управлением террористических организаций в масштабах всей Сирии. К северо-востоку от Идлиба находится Алеппо, на западе и юге — Латакия и Хама. Через эту не контролируемую силами сирийского режима провинцию осуществляются атаки в отношении Латакии. Это важный пункт, который имеет особое значение с точки зрения прекращения логистической поддержки террористов. Кроме того, Идлиб граничит и с Африном, контролируемым террористической организацией PYD / YPG / SDG / РПК. В этой связи обращает на себя внимание следующее высказывание президента Эрдогана: «Сейчас вместе с новыми шагами в направлении обеспечения безопасности в Идлибе мы стараемся продвинуть зону, которую освободили в нашем регионе благодаря операции "Щит Евфрата". Например, сегодня идет серьезная операция в Идлибе, и она продолжится». Понимаете, что я имею в виду?«Астанинская тройка» шаг за шагом продвигается вперед. США пока так и не смогли осмелиться на прямой ответ. Напротив, они стали преследовать новую стратегию, нацеленную на замедление и ослабление процесса. И по этой причине они продали Барзани… В результате Барзани — в поисках примирения с Багдадом… А значит, выигрывает сильный, а сила — это единство. Эту силу мы и называем «астанинским союзом». В ходе процесса, который ведет к образованию этого нового союза, мы все становимся свидетелями того, как набирают обороты двусторонние отношения между Турцией и Россией, двустороннее сотрудничество Турции и Ирана по оси безопасности, и как этот союз становится центром притяжения.