Эрдоган не признает аннексию Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. "Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма", - пояснил он, выступая в Киеве в понедельник, 9 октября, по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, приуроченной к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Эрдоган также пообещал на международном уровне защищать интересы "наших братьев крымских татар", проживающих на аннексированном Россией в 2014 году полуострове. Как передает агентство "Українські Новини", президент Турции выразил благодарность официальному Киеву за защиту прав крымскотатарского народа. И назвал Украину "ключевой страной для безопасности черноморского региона в целом". Турецкий лидер также выразил поддержку минскому процессу, отметив, что проблема конфликта в Донбассе может быть решена "только на основе международного права и территориальной целостности Украины". Партнерство на высоком уровне В свою очередь Петр Порошенко заявил о заинтересованности Украины в увеличении представительства Турции в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе и выразил надежду на поддержку Анкарой развертывания в конфликтном регионе миротворческой миссии ООН. "Стратегическое партнерство между Турцией и Украиной - это не абстракция, она имеет реальное наполнение", - отметил украинский лидер, подчеркнув, что товарооборот между двумя странами в первом полугодии 2017 года возрос более чем на 16 процентов. Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Украины и десятку крупнейших инвесторов в украинский бизнес.