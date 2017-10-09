Отношения России и Турции: «все сложно», ни С400, ни помидоров

Россия и Турция на экспертном уровне ведут переговоры о возможной сделке по передаче технологий производства комплексов С-400, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я могу вам сказать, что контакты и переговоры на экспертном уровне в контексте этой сделки продолжаются", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия передать Турции технологии для совместного производства комплексов С-400 на территории этой страны. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не получала от Москвы официального отказа на предложение о совместном производстве зенитных ракетных систем С-400 и рассчитывает на передачу технологий. В свою очередь Блумберг со ссылкой на имеющийся у него документ сообщил, что Анкара ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ, согласно которым российским экспортерам теперь необходимо получать разрешения в торгпредстве или дипмиссиях Турции в России. Согласно переданным агентством словам неназванного турецкого чиновника, эта мера является ответом на разрешение Россией поставок овощей только с девяти предприятий Турции. 28 сентября, после визита Владимира Путина в Анкару, турецкие эксперты заговорили о возобновлении «стратегического партнерства». Потом стало известно, что Россия, все же, отказывается передать Турции технологии С400. Турция сразу же обиделась. Сегодня президент Турции Эрдоган уже вылетел в Киев на встречу с оппонентами России. С Порошенко он будет говорить о Крыме и крымских татарах.