СНГ лихорадит: о чем будут говорить в Сочи президенты

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался ехать в Сочи на саммит СНГ, сообщив, что есть информация о готовящихся беспорядках в день выборов в стране 15 октября. Сам Атамбаев не баллотируется, но уже успел обвинить соседний Казахстан в попытке вмешательства в выборы.

В Сочи 11 октября соберутся президенты стран СНГ. По всей вероятности, там будут и президенты Армении и Азербайджана, которые входят в СНГ. Будет ли организована на полях саммита встреча Саркисян-Алиев, не известно. Пока президенты даже не подтвердили свое участие.

Завтра в Сочи состоится встреча глав МИД стран СНГ: Налбандян заявил, что примет участие, а Азербайджан пока не опубликовал официальное сообщение. Хотя еще неделю назад официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что на встрече глав МИД может быть обcужден карабахский вопрос.

Судя по всему, основным вопросом повестки заседания Совета глав государств станет проект «основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны». Азербайджан не входит в эту систему. Если это единственный важный вопрос, то, возможно, Алиев не приедет в Сочи.

СНГ периодически лихорадит – на сей раз температура может подняться в Кыргызстане, где Россия пытается разместить вторую военную базу.