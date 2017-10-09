Беларусь продаст Азербайджану ракеты Полонез?

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, который находится с визитом в Беларуси, договорился с Александром Лукашенко о военных поставках. Азербайджанские СМИ пишут о намерении Азербайджана закупить реактивные системы залпового огня «Полонез» и другое вооружение.

После скандалов с Израилем, с Чехией Азербайджан, судя по всему, ищет новые рынки для закупок вооружений. Многие страны открыто отказываются продавать оружие Азербайджану, не исключается, что даже Москва не столь охотно сейчас продает оружие Азербайджану. И дело дошло до Батьки.

Баку не впервые закупает оружие у Беларуси, которая является союзником Армении по ОДКБ. Более того, Минск никогда не скрывал симпатий к Азербайджану – даже во время Апрельской войны. Дело дошло до того, что Ереван официально выразил свой протест послу Беларуси.

А 24 апреля 2015 года, когда в Ереване находились президенты России и Франции, когда Ереван чтил память жертв Геноцида, Лукашенко прибыл с визитом в соседний Тбилиси и не удосужился приехать в Ереван.

Однако, Армения продолжает поддерживать тесные отношения с Минском, более того, лидер основной «оппозиционной» партии Армении Гагик Царукян оправдывает свое отсутствие на заседаниях некими важными делами в Беларуси.

Сейчас в Армении проходят учения ОДКБ. Генсеку этой организации Юрию Хачатурову стоило бы предложить новый сценарий для учений – некая страна атакует белорусскими Полонезами страну-члена ОДКБ. Чем страна-член будет защищаться?