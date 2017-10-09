Россия объявила о покупке саудитами С-400 и производстве Эр-Риядом АК-103

Россия поставит Саудовской Аравии зенитные ракетные системы ПВО С-400, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» и гранатометы АГС-30. Об этом заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, передает «РИА Новости». Кроме того, на территории Саудовской Аравии начнется производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов к нему. Соответствующий контракт подписали «Рособоронэкспорт» и Saudi Arabian Military Industries (SAMI). О том, что Эр-Рияд и Москва договорились о поставках С-400, стало известно 5 октября. Информацию подтверждал источник РБК в концерне «Алмаз-Антей», который занимается производством этих комплексов ПВО. «Что касается оплаты, Саудовская Аравия в состоянии купить все сразу и на много лет вперед, но они этого делать не будут, потому что они бизнесмены и скупые люди», — говорил источник РБК. По данным «Коммерсанта», сумма всех оружейных контрактов с саудитами превышает $3 млрд, $2 млрд из них составит покупка С-400. Саудовский король прибыл в Москву 4 октября, а на следующий день встретился с президентом Владимиром Путиным. Это первый визит в Россию для монархов Саудовской Аравии. Россия ранее договорилась о поставке С-400 Турции. Продажа зенитных комплексов союзникам США — Турции и Саудовской Аравии — критиковалась в Вашингтоне, но это на итоги сделок не повлияло.

