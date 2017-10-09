Турция и США приостановили взаимную выдачу виз

Между Турцией и Соединенными Штатами разгорелся дипломатический скандал, приведший к почти полному прекращению взаимной выдачи виз. Турецкое посольство в Вашингтоне заявило, что вынуждено заново оценить приверженность правительства США обеспечению безопасности персонала дипломатической миссии Турции. Очень похожее заявление ранее сделало посольство США в Анкаре. Конфликт разгорелся после того, как на прошлой неделе в Стамбуле был задержан сотрудник консульства США. Турецкие власти заподозрили его в связях с Фетхуллой Гюленом, оппозиционным исламским проповедником, живущим в изгнании в США и обвиняемым в организации в прошлом году военного мятежа в Турции. Вашингтон осудил этот шаг как безосновательный и наносящий вред двусторонним отношениям. Арестованный сотрудник консульства - гражданин Турции, сообщило государственное агентство Анадолу. В воскресенье турецкое посольство в Вашингтоне заявило: "Недавние события вынуждают правительство Турции пересмотреть наше отношение к приверженности правительства США обеспечению безопасности турецкой миссии и ее сотрудников". "Для того, чтобы максимально сократить количество визитов в наши дипломатические и консульские миссии в США на время процесса переоценки, мы немедленно приостановили выдачу виз гражданам США в наших дипломатических и консульских учреждениях в США" Эта мера, как сообщило посольство, касается бумажных и электронных виз, а также виз, выдаваемых на границе. Турецкое заявление практически зеркально повторяет заявление Соединенных Штатов, в нем заменены лишь названия стран. В американском заявлении говорится, что приостановлена выдача неиммигрантских виз во всех дипломатических учреждениях США на территории Турции. Неиммигрантские визы выдаются туристам, а также людям, приезжающим в США на лечение, по делам бизнеса, на временную работу или учебу. Анкара уже давно пытается убедить Соединенные Штаты выдать Фетхуллу Гюлена по обвинению в организации военного мятежа в июле 2016 года. Президент Турции Эрдоган обвиняет своего бывшего сподвижника Гюлена в попытках спровоцировать недовольство и беспорядки в Турции. Сам Гюлен эти обвинения отвергает.
Турция и США приостановили взаимную выдачу виз
- Политика - 09 Октября 2017, 09:50