Президенты Армении и Азербайджана подтвердили готовность возобновить переговоры по Карабаху

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встреч с президентом Армении Сержем Саргсяном 6 октября в Ереване и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 октября в Баку выступили с совместным заявлением. Текст заявления приводится на сайте ОБСЕ.

Посредники отметили, что встретились с главами государств для завершения подготовки к предстоящей встрече президентов Армении и Азербайджана.

«Президенты двух стран подтвердили свою готовность возобновить переговоры с целью достижения мирного урегулирования конфликта. о предстоящем саммите будет предоставлена соответствующими сторонами в ближайшем будущем», – говорится в заявлении.