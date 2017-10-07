Россия протестирует на учениях в Армении гибридные технологии?

Москва, вероятно, стояла за сбоями мобильной связи в Латвии во время недавних российско-белорусских военных учений. Сбои могли быть связаны с испытаниями средств кибератаки, считают в НАТО и странах Балтии, основываясь на первых разведданных об учениях. Военные в приграничных с Россией странах НАТО жаловались на помехи в связи.

В Армении начались учения ОДКБ, в которых впервые примет участие Объединенная армяно-российская группировка войск. В эту группировку входят 102-я российская база и 4-й армейский корпус ВС Армении.

Какие методы будут протестированы на учениях в Армении? Ближайшей страной-членом НАТО для Армении является Турция. Однако, вряд ли Россия будет тестировать свои новые технологии на Турции. Несмотря на громкое заявление Эдуарда Шармазанова о том, что альтернативой ОДКБ является Турция, Россия и Турция сейчас заявляют о стратегическом партнерстве.

Возможно, новые технологии будут протестированы на Грузии, которая стремится в НАТО. Поступят ли из Тбилиси сигналы о помехах в электроснабжении или иных сервисах?

Новые гибридные технологии становятся уже частью наших реалий. США недавно выдворили десятки сотрудников посольства Кубы, после того, как сотрудники американского посольства на острове Свободы подверглись некой акустической атаке. Десятки человек получили сотрясение мозга и лишились слуха. Куба наотрез отказывается от причастности к этим атакам, но США требуют, чтобы в этом случае Гавана назвала виновных. Подозревают, естественно, Россию.

Сама Россия тоже оказалась под гибридной атакой – в Москве и по всей России ежедневно получаются звонки о заложенных бомбах. Только за вчерашний день в Москве были эвакуированы более 100 тыс. человек. Бомбы не обнаружены, но деньги тратятся, и внимание притупляется.