Госдеп США одобрил продажу систему ПРО THAAD Саудовской Аравии на $15 миллиардов

Государственный департамент США одобрил продажу системы противоракетной обороны THAAD Саудовскую Аравию по ориентировочной стоимости в $15 миллиардов, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон. Предлагаемая продажа «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность дружественной страны» и не изменит военный баланс в регионе, говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.