Скандальный президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к президенту страны Башару Асаду на российском правительственном самолете, подал в отставку. Об этом на своей странице в Facebook написал глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев, обнародовав заявление об отставке Аграмунта. "Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша общая победа!" - написал глава украинской делегации.