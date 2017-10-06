Миротворцы ОДКБ готовятся отправиться в Донбасс и Сирию

В России, Армении, Казахстане и Таджикистане начались учения http://svpressa.ru/war21/article/182749/?rss=1 В понедельник, 2 октября, в Ростовской области начались оперативно-стратегические учения (ОСУ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2017». Как сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в маневрах принимают участие «около 12 тыс. человек личного состава, порядка 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники и около 90 летательных аппаратов», — пишет «Независимая газета». В течение предстоящих трех недель в октябре и 10 дней в ноябре войска ОДКБ будут отрабатывать задачи на юге России, Кавказе и в Центральной Азии. Кроме традиционных военных задач обороны и наступления будут отрабатываться вопросы погашения различных вооруженных конфликтов и организации действий в миротворческих миссиях. Отмечается также, что впервые в истории ОДКБ в этих маневрах задействовано более тысячи военнослужащих из подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. «Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, им «предстоит отработать проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства». Далее, как отмечает газета, должны пройти более масштабные маневры «Взаимодействия-2017» в Армении, на которых, помимо разведчиков и спецназа армий ОДКБ должны будут действовать специальные контингенты Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации, а также часть сил Объединенной группировки войск Армении и РФ. Следующим этапом с 16 по 20 октября планируются учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2017» в Казахстане. И, наконец, завершающим этапом маневров «Боевого братства — 2017» станет учение с КСОР ОДКБ, которое пройдет на территории Таджикистана с 10 по 20 ноября. Как и в прошлом году, согласно официальной версии, замысел «Нерушимого братства — 2017» связан «с подготовкой и ведением операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ в государстве, не являющемся членом Организации». Таким образом, делает вывод НГ, можно предположить, что в реальности таким государством может быть для ОДКБ и Сирия, и Украина, и любая другая страна, где у членов ОДКБ есть совместные интересы. Видимо, не случайно в начале сентября, когда обсуждалось предложение России о вводе в зону конфликта в Донбассе голубых касок, заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков заявил, что подразделения КМС уже готовы это сделать, полагает издание. «Если будет принято такое решение, я могу сказать, что миротворческие силы ОДКБ готовы выполнять в полном объеме задачи, которые предусмотрены в рамках операции по поддержанию мира», — сказал Семериков, отвечая на вопрос о том, могут ли миротворцы организации войти в состав миротворческой миссии в Донбассе", — сообщает НГ. Эксперт издания считает, что учения могут стать подготовкой к участию в миротворческой операции в Сирии. «Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков уже высказал готовность обсуждать вопрос о возможности участия его страны в миротворческой операции в Сирии. Надеюсь, такой настрой будет и у других руководителей стран ОДКБ», — говорит он, выражая уверенность, что вопрос участия КМС ОДКБ в урегулировании сирийского конфликта будет поднят на Совете коллективной безопасности, который с участием глав государств ОДКБ пройдет 30 ноября в Минске. Эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. Украина будет против России. При этом вариант участия стран ОДКБ без России возможен: Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Претензии могут возникнуть разве что по поводу Белоруссии, считает он. Такая информация о том, что якобы Казахстан готов, уже проходила, это было еще на этапе битвы за Алеппо. Правда сразу пришло опровержение от Казахстана. Поэтому я бы говорил об этом с большой осторожностью. Вот возьмем Армению. Там решаются гуманитарные вопросы, поставки сирийским армянским общинам. Но мы то заинтересованы в участии мусульманских республик, считает он. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Думаю, поводом для данного сценария стала антитеррористическая операция в Сирии, горячая фаза которой, судя по всему, скоро завершится. Велика вероятность того, что сирийское руководство так же, как в свое время пригласило Россию для помощи в уничтожении террористов, пригласит и миротворческие подразделения из других государств для помощи в стабилизации ситуации. Так как Асад опасается ангажированности западных миротворцев, он может пойти на приглашение миротворцев ОДКБ. Кредит доверия, который имеет в Сирии Россия, распространяется и на ОДКБ. Российские военные в Сирии защищают не только интересы России и Сирии, но и интересы своих союзников по ОДКБ. Угроза терроризма, исходящая с Ближнего Востока, актуальна и для стран — членов ОДКБ, в первую очередь, для Таджикистана и Казахстана. Спрятаться за спинами других сейчас — значит, в трудный момент оказаться в одиночестве, отметил эксперт.
Миротворцы ОДКБ готовятся отправиться в Донбасс и Сирию
- Политика - 06 Октября 2017, 10:58