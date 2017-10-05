Обсуждения относительно выхода из ЕАЭС как инструмент демократии

В Национальном собрании 3 октября обсуждался проект,представленный фракцией «Елк» о выходе из ЕАЭС. В ходе обсуждений депутат от Республиканской партии ГагикМеликянквалифицировал обсуждение проекта «Елк» как «обсуждение только лишь с целью проведения обсуждений, ничего другого, искусственные обсуждения...»Складывается впечатление, что обсуждения по какой-либо темев Армении запрещены, если они не приводят к определенной цели, тогда как обсуждения и дискуссии лежат в основе любой демократической системы. Обсуждение как средство информации Напомним, что при вхождении в ЕАЭС было явное отсутствие публичных обсуждений, и большая часть общественности не была осведомлена о том, что представляет собой ЕАЭС, а соглашение о присоединении к ЕАЭС долгое время хранилось в тайне от общественности. Обсуждения о выходе из ЕАЭС важны, прежде всего, с точки зрения демократического плюрализма.В Армении, где основным источником большинства сельского населения по-прежнему остается телевидение, и большинство телеканалов Армении, в частности Общественное телевидение,никоим образом не освещают убытки членства Армении в Евразийском экономическом союзе, но активно ведутпро-евразийскуюпропаганду, подобное обсуждение в Национальном Собрании - это не просто обсуждение, а возможность поднять вопрос о существующих проблемах и повысить интерес некоторой части населения к проблеме. Более того, обсуждения относительно негативных аспектов членствав ЕАЭС важны, поскольку они способствуют критическому мышлению касательно вопроса в Армении. Любое демократическое государство должно иметь критическое мышление о внутренней и внешнеполитической жизни страны. Стимул для внешней политики Внутриполитические обсуждения против Евразийского экономического союза также создают направленные снизу вверхимпульсы, для того чтобы сделать внешнюю политику более универсальной. Хотя эти импульсы на данный момент не столь сильны, чтобы суметь резко изменить ситуацию, ноони, тем не менее, имеют некоторое влияние. Кроме того, это обсуждение усиливает позиции Армении в переговорах с Москвой касательно ЕЭАС. Оно четкопоказывает России, что в Армении есть определенный класс, которому не нравятся убытки, понесенные Республикой Армения из-за ЕАЭС. Существование этого класса могло бы дать возможность Еревану получить, по меньшей мере, уступки в некоторых вопросах илихотя бы сократить требования России к Армении. Следовательно, независимо от неудачного завершения инициативы «Елк», квалифицировать обсуждения проекта о выходе из ЕАЭС как простое обсуждение, не так уж и верно.Трудно представить, что в Национальном собрании, где избравшая Евразийский путь Республиканская партия составляетбольшинство голосов, мог быть одобрен проект о выходе из ЕАЭС, однако обсуждения по этому проекту - это не просто бесцельные обсуждения. Они позволяют обходить информационнуюблокаду, созданную запретившими обсуждение негативных аспектов ЕАЭС средствами массовой информации, и вынести вопрос на обсуждение также среди неосведомленныхслоев населения. Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»
Обсуждения относительно выхода из ЕАЭС как инструмент демократии
- Политика - 05 Октября 2017, 18:28