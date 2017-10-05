Эрдоган и Роухани высказались против курдского референдума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани в среду, 4 октября, провели переговоры в Тегеране. Оба лидера вновь высказались против курдского референдума в Ираке. Эрдоган назвал голосование незаконным, Роухани счел его результатом "заговора зарубежных государств", сообщает AFP. Турция и Иран готовы принять меры против "незаконного референдума", объявил Эрдоган, не уточнив при этом, какие именно. Страны не примут никаких изменений границ в Сирии и Ираке, сказал Роухани. Анкара и Тегеран планируют увеличить объем торговли между странами в три раза в краткосрочной перспективе. Они также условились о расширении экспорта иранского газа в Турцию. Эрдоган был последний раз с визитом в Тегеране в январе 2015 года. Тогда отношения между странами были напряженными, они обвиняли друг друга в эскалации ситуации в регионе.