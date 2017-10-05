Алиев намекнул, что Азербайджан может выйти из Совета Европы

Накануне на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и европейскими дипломатами состоялся интересный обмен мнениями относительно вероятного выхода Азербайджана из Совета Европы, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

«Вы здесь затронули вопрос выхода Азербайджана из Совета Европы. У меня нет информации, что какой-то официальный представитель Азербайджана высказывал подобную позицию. К сожалению, общественное мнение настроено не столь позитивно в отношении Совета Европы. Это объясняется рядом причин. Во-первых, когда мы вступали в эту организацию, то полагали, что она окажет содействие в решении нагорно-карабахского конфликта. Но Совет Европы в этом деле не достиг успехов. Азербайджан вступил в эту организацию в один день с Арменией, и мы констатируем негативное отношение к Азербайджану в сравнении с Арменией. Лоббистские группы в Парламентской Ассамблее Совета Европы постоянно покровительствуют Армении, хотя в этой стране постоянно фальсифицируются выборы, убивают политиков в парламенте, а терроризм поднят на уровень официальной политики. Эта страна оккупировала территории своего соседа и совершила военные преступления. А вот Азербайджан постоянно подвергается нападкам. К сожалению, в последнее время некоторые представители Совета Европы организовали новую атаку на Азербайджан. Они угрожают нам исключением из организации и применением санкций. Естественно, что наши депутаты, политики, журналисты и простые граждане выражают адекватную реакцию», сказал Алиев.

Мы должны конструктивно работать над тем, чтобы такие мысли не преобладали в обществе. Одним из путей этого является укрепление наших связей с Еврокомиссией и Европейским союзом. Для нас это является приоритетом, отметил Алиев.

Он заявил, что если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не обратит на это внимание, «а в нашей жизни ничего не изменится». «Мы исполняем свои международные обязательства не для того, чтобы понравиться генсеку Совета Европы, который стоит во главе необоснованной атаки на Азербайджан. Мы делаем это для развития нашей страны», - сказал Ильхам Алиев.